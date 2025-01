Comiso, il vescovo di Ragusa accolto all’interno della moschea

Attualità

Un momento straordinario sottolineato dall'appartenenza all'unica famiglia umana

Da Comiso parte un messaggio di pace e libertà. Questa mattina il vescovo della Diocesi di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha fatto visita alla moschea che si trova nella città casmenea, luogo sacro della comunità islamica che conta più di 2000 fedeli. Due confessioni religiose con una storia comune e che in città convivono serenamente. Il vescovo al suo arrivo come tutti gli altri si è spogliato delle scarpe per accedere all’interno della moschea per un momento, di cui la società attuale, ha bisogno più che mai. Le guide spirituali delle due religioni monoteiste si sono accolte con fratellanza. Il vescovo ha sottolineato che la semplicità del momento risulta essere carico di forte impatto sociale ed umano.

