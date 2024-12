Comiso, inaugurata la posa della prima pietra di Hibiscus Medical

Attualità

E' una struttura che andrà a sancire l'incontro tra scienza medica e umanità

Quando la scienza incontra l’umanità, nasce Hibiscus. Un’idea che si concretizza e che andrà a supporto della sanità pubblica. L’incontro tra scienza medica e umanità, è un connubio affascinante e complesso che da sempre, ha caretterizzato la storia della medicina. Nostante i progressi tecnologici, la medicina rimane innanzitutto una scienza umana. È così che due persone, distanti tra loro per le attività svolte nella vita, ma in sincronia per la visione della medicina destinata agli esseri umani, hanno intrapreso assieme un percorso.

Si tratta di Marcello Strada, fotografo rinomato, e del dott. Calogero Termini che durante la sua lunga carriera sanitaria, si è dedicato con abnegazione e professionalità alle cure dei bambini, essendo un pediatra. Hibiscus è un centro medico polispecialistico che aprirà i battenti tra un anno. I lavori di realizzazione sono già in essere a Comiso, su un’area di circa 3000 metri quadrati che ospiterà un’area pediatrica destinata a malattie rare, chirurgia, ortopedia, oculistica, cardiologia e pedodonzia. Un’area medica specializzata in oncologia, medicina generale, cardiologia, fisiatria, reumatologia, gastroenterologia, endocrinologia, pneumologia, neurologia, riabilitazione, genetica. Un’altra area ancora sarà destinata alla chirurgia: generale, estetica, bariatrica, oncologica, ostetricia e ginecologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia, urologia. L’ultima area sarà destinata ai servizi diagnostici quali i laboratori di analisi e la diagnostica per immagini.