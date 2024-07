Comiso, la commissione consiliare Territorio e ambiente incontra i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi

Politica

Sul tappeto una serie di iniziative di sensibilizzazione legate all'abbandono dei rifiuti

Riunione della commissione consiliare Territorio e ambiente del Comune di Comiso – alla quale hanno partecipato le consigliere Erica Adamo e Martina Schembari – che fra l’altro ha incontrato i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi, il sindaco Niccolò Pagano, il vicesindaco Giorgia Barone e la vicepresidente del consiglio Giorgia La Rosa. A darne comunicazione il presidente della commissione Territorio e ambiente, Gigi Bellassai. In questa stessa sede, i giovani amministratori hanno deciso di convocare il consiglio dei ragazzi per il 23 luglio al fine di organizzare iniziative di sensibilizzazione ambientale.