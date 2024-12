Comiso, la festa di Santa Lucia entra nel vivo

Società

Domani il via al triduo che sarà caratterizzato dalla presenza del vescovo La Placa in visita pastorale nella chiesa madre di Santa Maria delle Stelle

Nella chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle a Comiso, ci si prepara, con il triduo, per i solenni festeggiamenti di Santa Lucia che, come da tradizione, saranno caratterizzati dalla processione con il simulacro, in programma venerdì 13 dicembre, mentre nella giornata della vigilia, cioè giovedì, si terrà il cosiddetto “lancio re nuciddi” dalle finestre della canonica. Il tutto reso ancora più solenne dalla presenza del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che da ieri sino a domenica prossima sta effettuando la propria visita pastorale nella comunità parrocchiale guidata dal parroco don Fabio Stracquadaini. Domani, martedì 10 dicembre, alle 9 è in programma la celebrazione delle Lodi, alle 15 l’esposizione eucaristica mentre alle 17,30 ci sarà la recita dei Vespri e la coroncina di Santa Lucia. Alle 18 la santa messa vespertina sarà presieduta proprio dal vescovo La Placa.