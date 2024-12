Comiso, la Lav presenta importante progetto di sensibilizzazione al Comune

Attualità

Il sindaco Schembari: "Siamo particolarmente lieti questa prospettiva"

La lega anti vivisezione di Ragusa (Lav) e la dirigente del canile rifugio degli iblei, Achille Birotto, hanno presentato un importante progetto al sindaco, Maria Rita Schembari.

“Un incontro particolarmente gradito e proficuo, quello tenutosi oggi, con le rappresentanti della lega anti vivisezione di Ragusa e la loro presidente Resi Iurato, nonché con Isa Colossi, dirigente responsabile del canile rifugio Achille Birotto con cui il Comune di Comiso ha una convenzione – spiega il sindaco di Comiso -. Oltre a queste rappresentanze, anche i consiglieri comunali, Emilia Garofalo, che è anche una volontaria che si occupa del contenimento del fenomeno del randagismo, e Gaetano Gaglio, presidente della commissione consiliare randagismo. Assieme a me che ho mantenuto la delega per la tutela degli animali e contro il randagismo, si è parlato di un importante progetto che la Lav vuole portare anche presso il comune di Comiso”.