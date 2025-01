Comiso, la piscina rimarrà chiusa ancora per molto tempo. L’interrogazione dei consiglieri comunali del Pd

Attualità

"Una situazione complessa determinata da alcuni errori compiuti dall'amministrazione comunale. Vogliamo capire come andrà a finire"

I consiglieri comunali del Pd Luigi Bellassai e Gaetano Scollo (nella foto) tornano a occuparsi della questione riguardante la chiusura della Piscina del sole di Comiso. E, per ricevere più delucidazioni sull’attuale stato dell’arte, hanno predisposto una interrogazione consiliare che è stata indirizzata al sindaco e all’assessore comunale competente. “La Piscina del sole di Comiso – scrivono entrambi nell’atto ispettivo – è il risultato di un progetto che ha presentato diverse problematiche e che ha avuto un esito negativo, con gravi ripercussioni per i cittadini, gli utenti e il personale. L’impianto è attualmente chiuso e non è chiaro quando potrà essere riaperto”. “Il precedente progetto – ancora i due consiglieri democratici – redatto prima che l’attuale amministrazione interagisse, prevedeva lavori importanti, tra cui il rifacimento del tetto, il miglioramento dell’impianto di aerazione, il consolidamento strutturale dove necessario e la sostituzione delle guaine sulle terrazze. Tuttavia, l’amministrazione attuale ha gestito male i fondi e il progetto, limitandosi al rifacimento del tetto senza completare gli altri interventi previsti, come il consolidamento necessario e il ripristino dell’impianto di aerazione, nonostante la disponibilità di sole 50.000 € a fronte di una necessità di 150.000 €. A causa di questi errori, il tetto recentemente rifatto ha registrato cedimenti significativi, portando alla chiusura dell’impianto”.