Comiso, la polemica sulla big bag e la polvere di amianto

Attualità

Il consigliere comunale Salvo Liuzzo mette in luce tutta una serie di anomalie sul fronte ambientale

“Lungo la strada che collega la città di Comiso alla zona Pip, da una settimana persiste la presenza di una big bag, un grande sacco, come dice la parola stessa, che contiene amianto, quindi rifiuti speciali, come tra l’altro recita l’etichetta apposta sul contenitore in questione. E’ successo che venerdì scorso ho caricato un post su Facebook chiedendo lumi all’amministrazione comunale per capire di che cosa si trattasse. Successivamente, mi telefona un funzionario del palazzo di Città e mi spiega che il Libero consorzio comunale sta effettuando una operazione di bonifica di alcune zone della nostra provincia con l’obiettivo di procedere alla rimozione di questi rifiuti speciali, appunto riversati nelle big bag che, in un secondo momento, dovrebbero essere raccolti con le gru”.