Comiso, “L’ingegnere di Babele” prosegue con una mostra-omaggio al maestro fotografo Giuseppe Leone

Società

Da venerdì una nuova serie di eventi nell'ambito del festival giunto alla quarta edizione

Dopo il successo del primo appuntamento del 9 giugno scorso con l’intenso monologo teatrale “Viaggio in Sicilia” di Alessandro Romano, il festival culturale “L’ingegnere di Babele” torna questo venerdì 28 giugno con una nuova serie di eventi. Organizzato dalla Fondazione Gesualdo Bufalino, il festival è giunto alla sua quarta edizione e continua a esplorare i diversi linguaggi nell’era moderna, mettendo sempre al centro la figura e l’opera del celebre scrittore Gesualdo Bufalino. Questo venerdì 28 giugno, alle ore 19:00, il festival renderà omaggio al maestro fotografo Giuseppe Leone, recentemente scomparso, con una straordinaria mostra fotografica intitolata “Immagini per Cento Sicilie”. Saranno esposte le splendide foto di Leone che corredano la sua collaborazione con Bufalino culminata nella pubblicazione l’antologia “Cento Sicilie” edita nel 1993, curata dallo stesso Bufalino e da Nunzio Zago, oggi direttore scientifico della Fondazione.