Comiso, lite tra due tunisini in centro storico: uno finisce al pronto soccorso

Cronaca

Il ferito è ricoverato in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi. Non sono state utilizzate armi

Lite tra due tunisini in viale Vittorio Emanuele, al quartiere Madonna delle Grazie. Per motivi in via di accertamento, i due se le sono date di santa ragione e uno è finito al pronto soccorso in codice giallo. Non sono state utilizzate armi. L’episodio, però, ripropone il problema dei controlli sul fronte ordine pubblico soprattutto in centro storico. Sull’episodio indagano i militari dell’Arma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA