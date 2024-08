Comiso, lutto cittadino per Rosario Pace

Attualità

Domani i funerali nella chiesa dell'Annunziata. Il giovane era scomparso a causa di un incidente stradale

Lutto cittadino per la tragica e prematura morte del concittadino Rosario Pace. Il sindaco Maria Rita Schembari e la Giunta Municipale hanno deliberato la proclamazione del lutto cittadino per domani, sabato 24 agosto, in occasione dei funerali (domani nella basilica dell’Annunziata) del giovane Rosario Pace (nella foto), scomparso a seguito di un incidente della strada.

“Il tragico e improvviso evento – commenta il sindaco Schembari – ha scosso fortemente tutta la comunità comisana. Ancora una volta, purtroppo, la notizia di una giovane vita spezzata nel suo pieno vigore lascia increduli e addolorati. Stringendoci allo strazio dei genitori e della famiglia, in segno di cordoglio, durante le esequie funebri, sarà proclamato il lutto cittadino. Confidiamo e preghiamo, altresì, che l’altro nostro concittadino coinvolto nell’incidente possa riprendersi presto”.

