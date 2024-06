Comiso, non ci fu resistenza a pubblico ufficiale. Assolto un tunisino di 36 anni

Attualità

I fatti risalgono al novembre di due anni fa

Il Tribunale di Ragusa ha assolto un tunisino di 36 anni, residente a Comiso, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al novembre di due anni fa quando gli agenti della polizia di Stato sono andati a casa del nordafricano per un controllo visto che si trovava agli arresti domiciliari. Nell’occasione il tunisino ha chiesto agli agenti di polizia se erano in possesso dell’autorizzazione per effettuare la perquisizione domiciliare, richiesta non legittima visto che la polizia di Stato doveva solo controllare se era in casa e che non ci fossero altre persone non conviventi come previsto, ma secondo il giudice monocratico del Tribunale Elio Manenti il suo modo di fare non ha fatto scattare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Italo Alia. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato. Il pm Veronica Di Grandi aveva chiesto la condanna del tunisino alla pena di nove mesi di reclusione con lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Gli agenti eseguirono il controllo con l’ausilio dei rinforzi. Il tunisino è arrivato in aula con la scorta visto che è detenuto per altra causa.

