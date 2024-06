Comiso, pesante incendio a Cava Porcaro. Mezzi aerei in azione (video)

Attualità

Si lavora da ore per cercare di domare le fiamme. Altra situazione critica ad Acate

Pesante incendio a Cava Porcaro, territorio comunale di Comiso. Un canadair e un elicottero Erikson dei vigili del fuoco si stanno adoperando assieme al personale di terra per spegnere le fiamme sulla collina che sovrasta Comiso, a Margitello. Altro intervento aereo è stato chiesto per Acate allo scopo di domare le fiamme in un’area limitrofa al depuratore della cittadina.

