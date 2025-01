Comiso piange la scomparsa di Mirella Caruso, aveva appena 50 anni

Attualità

Si è spenta per un male incurabile. I funerali lunedì mattina in chiesa Madre

Comiso in lutto per la scomparsa di Mirella Caruso, 50 anni, insegnante, da tempo alle prese con male incurabile. Aveva gestito un’agenzia di viaggi e poi aveva lavorato come docente. Molto apprezzata per i modi affabili che ne avevano fatto una persona speciale. Lascia il marito, Mario Pollicita, noto musicista, e una bambina. I funerali si terranno lunedì mattina alle 11 in chiesa Madre.

