Controlli a Comiso e a Santa Croce, scovati due tunisini irregolari: saranno rimpatriati

Cronaca

Un ventenne casmeneo segnalato al prefetto perché trovato in possesso di hashish

La scorsa settimana nei comuni di Comiso e di Santa Croce Camerina sono stati intensificati i servizi di controllo straordinario del territorio e i controlli ad Alto Impatto predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in Prefettura in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Nell’ambito dei suddetti controlli è stata verificata la posizione amministrativa di circa 50 cittadini stranieri e si è accertata l’irregolarità sul territorio nazionale di due uomini di origine tunisina, ragion per cui sono stati emessi di espulsione con trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri