Donnalucata, è Duccio Lupo l’avolese che è stato stroncato da un malore in un locale

Cronaca

Il 41enne amava la musica, il ballo e i cani. Vani i tentativi di rianimarlo

Amava la musica, il ballo e i cani Corrado (detto Duccio) Lupo, l’avolese di 41 anni che nel corso della notte è stato stroncato da un malore mentre si trovava in un locale di Donnalucata. Erano circa le due del mattino quando l’uomo, di professione geometra, ha avvertito un dolore al petto, forse un infarto. Il personale del ristorante, provvisto di defibrillatore e con personale in grado di utilizzarlo, ha subito iniziato le prime manovre di soccorso. Poco dopo, è arrivato anche il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo si sia sentito male proprio mentre ballava. Moltissimi i messaggi che si susseguono sui social da parte di amici e conoscenti:

“Una notizia improvvisa e dolorosa – scrive Roberto – ci ha portato via una persona straordinaria, un ragazzo giovanissimo, educato, gentile e sempre disponibile. Duccio era una persona dal cuore grande, buono con tutti, e con una passione speciale che ci univa: l’amore per i cani. Era un collaboratore prezioso e un amico di cui porterò sempre nel cuore il ricordo”.