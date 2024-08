Fiori d’arancio per l’on. Dipasquale: si è sposato a Lipari

Società

Suggellata l'unione con Cettina Pagoto, direttore generale dell'Iacp di Ragusa

Si è sposato a Lipari l’on. Nello Dipasquale. Seconde nozze da favola quelle di Dipasquale per suggellare l’unione con Cettina Pagoto, direttore generale dell’Iacp di Ragusa, prima era allo Iacp di Catania. Anche Dipasquale lavorava, prima di intraprendere la carriera politica, presso lo Iacp di Ragusa. Un amore nato negli uffici del Comune di Ragusa ai tempi in cui Dipasquale era sindaco della città e la Pagoto ragioniere capo.

A coronare il sogno di una vita insieme il vicesindaco dell’isola Saverio Merlino nella splendida location dell’anfiteatro del castello con vista sul mare. Cerimonia intima, pochi invitati, trenta, tra amici e parenti, per raccogliere in un grande abbraccio gli sposi giunti su un’auto d’epoca. Elegantissima la Pagoto nel suo abito sobrio, semplice dalla stola a corredo. Un bouquet di fiori piccoli e bianchi. Dipasquale in grigio ghiaccio, anch’egli radioso. Sorridenti e gioiosi Dipasquale e la Pagoto hanno proseguito i festeggiamenti a Villa Enrica, nel meraviglioso scenario della baia di Marina Lunga.

