Freddo e gelo anche in provincia di Ragusa, crollano le temperature

Attualità

Al largo di Scoglitti formazioni nuvolose minacciose

Temperature invernali anche in provincia di Ragusa. Cali di 3-4 gradi in base ai territori. Anche se, allo stato attuale, la diminuzione è limitata dalla copertura nuvolosa. L’aria fredda in quota, comunque, dovrebbe spostarsi verso sud dando il via a un’ondata di freddo che accompagnerà le festività natalizie. Nel frattempo, il vento sta spazzando il territorio ibleo con raffiche che si aggirano intorno ai 70 chilometri orari. Nel tratto di mare antistante Scoglitti, questa mattina sono state fotografate delle formazioni nuvolose alquanto minacciose (foto Franco Assenza).

