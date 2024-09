Calcio

Ma quante recriminazioni per i rossoblù padroni di casa

Frigintini 1 – Santa Croce 1

Marcatori: 16′ Gomez (rigore), 7′ 2t Candiano (rigore)

Frigintini: Caruso, Marsilio, Peluso, Figura, Macauda, Pisana, Dormiente (33′ st Sammito, Candiano, Abbate ( 50′ st Iemmolo), Yu Suwa (45′ st Terranova), Giurdanella. A disposizione: Gugliotta, Chiaramonte, Agosta. All. Angelo Tasca.

Santa Croce: Barbera, Cappello (33′ pt Aprile), Nei, Roberto Busacca(38′ st Cosentino), Spadola, Assenza, Alessandro Busacca (43′ st Bentrovato), Alma (20′ st Votadoro), Gomez, Bruccoleri (40′ st Barresi), Seydi. A disposizione: Romano, Parisi, Arestia, Migliore. All. Samuele Buoncompagni.

Arbitro: Lorenzo Motta di Siracusa

Assistenti: Gianluca Giuseppe Campa e Francesco Saraceno di Siracusa

Frigintini e Santa Croce si dividono la posta in palio. Un risultato che sta strettissimo ai padroni di casa,i i ragazzi di Angelo Tasca che, a una manciata di minuti dal triplice fischio, si sono visti annullare inspiegabilmente un gol di Macauda per fuorigioco che ha visto solo il primo assistente e che ha tratto in inganno anche il direttore di gara Angelo Tasca in pochi giorni ha preparato la squadra della frazione modicana nel migliore dei modi e la sua mano si è vista fin quando le gambe e la testa hanno seguito la stessa direzione.

Parte forte il Santa Croce che prende subito in mano le redini del gioco.

Al 3′ ospiti subito pericolosi con Alma che su cross dalla sinistra di Gomez in tuffo anticipa l’intervento di un difensore all’interno dell’area di porta, ma il suo colpo di testa finisce a lato.

Al 16′ il Santa Croce passa in vantaggio con Gomez che trasforma impeccabilmente un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo in area modicana commesso sullo stesso numero 10 del “Cigno”. Anche in questa occasione discordanza di opinione tra il fischietto aretuseo che ha assegnato la massima punizione alla formazione del “Cigno” e il primo assistente che aveva segnalato una posizione di off side.

Al 24′ è il Frigintini ad avere una buona occasione quando Abbate ruba palla a un difensore e dal limite lascia partire un tiro che si spegne di poco alto sulla traversa. Nella ripresa al primo affondo il Frigintini pareggia. Yu Suwa al momento di calciare in porta è atterrato da un difensore, l’arbitro è ben piazzato, vede tutto e indica il dischetto. Dagli undici metri Candiano rimette il risultato in parità.

Il Santa Croce prova a reagire e al 23′ si fa pericoloso sotto la porta di Caruso. Yu Suwa perde un pallone “sanguinoso” che innesca la veloce ripartenza ospite conclusa con un tiro di Gomez che finisce di poco fuori. Al 39′ incursione sulla destra di Aprile che crossa in area per l’incornata ravvicinata di Gomez che finisce alta sulla traversa. Al 43′ l’episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito del derby. Il Frigintini batte un calcio di punizione sulla sinistra, Candiano pennella un traversone in area camarinense, dove sul secondo palo Macauda entra dalle retrovie prende d’infilata la difesa e con un tapin mette alle spalle di Barbera, ma il primo assistente prende un grosso abbaglio e alza la bandierina per indicare la posizione irregolare del numero 5 modicano inducendo l’arbitro ad annullare una rete regolarissima.