Giarratana, al via la festa di San Giuseppe

E' l'unico centro della provincia di Ragusa dove il patriarca si celebra due volte all'anno

I canti, la trepidazione dei devoti, l’entusiasmo. Sono le note distintive di un momento intimo e molto particolare per ciascuno dei presenti che ieri sera è tornato a essere presente, per la seconda volta quest’anno con riferimento alle celebrazioni in onore del patrono della Chiesa universale, all’interno della chiesa Madre di Giarratana per assistere alla traslazione, dalla cappella laterale verso l’altare maggiore, del venerato simulacro di San Giuseppe. E sì, perché qui, nella Perla degli iblei, il santo patriarca viene celebrato anche a fine estate oltre che nel tradizionale periodo di marzo. E così i fedeli, con un’unica voce, hanno salutato, con grida di giubilo, l’apertura delle celebrazioni caratterizzata da questo significativo momento. La festa entrerà nel vivo con la predicazione del triduo a partire da giovedì prossimo e sino a sabato. La festa esterna è in programma domenica 8 settembre con le due processioni, quella mattutina e quella serale. Tra le iniziative che fungono da corollario, da sottolineare, intanto, oggi, l’adorazione eucaristica in chiesa Madre che si terrà dalle 19,30 a mezzanotte. Domani, invece, alle 21, sarà possibile assistere alla corsa dei carramatti, lungo il corso XX settembre.