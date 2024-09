Giarratana, la corsa dei carramatti fa il pieno

Società

Entusiasmante competizione ieri sera lungo il corso principale in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Un’esplosione di entusiasmo. Uno straordinario momento di coinvolgimento. Un modo semplice ma allo stesso tempo accattivante di richiamare la gente. Tutto questo, e altro ancora, è stata l’edizione 2024 della corsa dei carramatti che, resa ancora più affascinante dallo speakeraggio di Gian Paolo Montineri, ha caratterizzato una delle serate più attraenti della festa di San Giuseppe, tuttora in fase di svolgimento a Giarratana. Ieri sera, lungo il corso XX settembre, a darsi battaglia, suddivisi in due categorie, juniores e adulti, 16 concorrenti.

La maggior parte di Giarratana, ma non sono mancati partecipanti provenienti da alcuni Comuni del circondario. Alla fine, a trionfare, per gli adulti, dopo le eliminatorie, le semifinali e la finalissima, è stato Samuele Pulvirenti che ha avuto la meglio, di gran lunga, sul secondo classificato, Gianluca Ferraro, mentre terzo, quindi sul gradino più basso del podio, è arrivato Andrea Cultrera. Per quanto riguarda i più giovani, invece, la vittoria è andata a Michael Drago che si è imposto su Giuseppe Linguanti mentre terzo è arrivato Francesco Canzonieri. Alla cerimonia di premiazione anche il parroco, il sacerdote Francesco Mallemi.