Giarratana, l’addio all’estate in occasione della festa di San Giuseppe

Ecco le iniziative che sono state programmate per la vigilia di domani

Giorno di vigilia, domani, per la festa settembrina di San Giuseppe a Giarratana. Dopo l’iniziativa, ieri sera, de “Le sette allegrezze di San Giuseppe”, momento di preghiera itinerante per le vie del paese con particolare riferimento alle edicole votive dedicate al patriarca sparse nei vari quartieri cittadini, domani si prosegue con una serie di momenti di aggregazione. Alle 18,30 ci sarà lo sparo dei colpi a cannone a cui sarà accompagnato il suono delle campane nel giorno della vigilia della festa. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Alfio Daquino, arciprete parroco della chiesa Madre di Bronte.