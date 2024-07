Giarratana, le iniziative sportive in occasione della festa in onore della Madonna della neve

Società

Si è concluso ieri il torneo di ping pong doppio. Oggi e domani il calcio balilla umano con gonfiabile

Dopo l’apertura dei festeggiamenti di domenica scorsa, con la “Scinnuta” del simulacro, rito sempre molto suggestivo che ha visto partecipare numerosi fedeli e devoti nella basilica di Sant’Antonio abate che ospita tutto l’anno l’artistico simulacro, proseguono le iniziative in onore della patrona di Giarratana, Maria Santissima della Neve. Si è concluso ieri sera il torneo di ping pong doppio che ha animato le giornate di lunedì e martedì con le gare che si sono svolte nel centro pastorale Piergiorgio Frassati. Ad aggiudicarsi il primo posto la coppia Giuffrida-Seidita, seconda posizione per la coppia Trapani-Azzaro e terza per la coppia Linguanti-Linguanti (tutti nella foto). I vincitori si sono aggiudicati una cena offerta dall’agriturismo Giannavì.