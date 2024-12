Giarratana, tutto pronto per la “prima” del presepe vivente

Società

L'appuntamento d'esordio è fissato per giovedì 26 dicembre tra tradizione e innovazione

La tradizione e l’innovazione. Sono i due pilastri essenziali su cui poggia la prossima edizione del presepe vivente di Giarratana che celebra, con la “prima” in programma giovedì 26 dicembre, la trentaduesima edizione. L’ingresso è fissato come sempre alle 17,30 mentre la biglietteria è aperta dalle 16 alle 20,30. Ci si prepara, dunque, per ammirare in piena tranquillità i quadri viventi che caratterizzano la magia di questa rappresentazione del presepe vivente. Rispetto a cui, nel frattempo, prosegue l’azione organizzativa già a cominciare da una attenta azione di ripulitura, destinata a rendere il sito in cui si terrà la suggestiva messa in scena fruibile in tutti i suoi aspetti.