Ibla e il parcheggio multipiano, è accordo tra Comune e Libero consorzio

Attualità

Domani a palazzo di viale del Fante la firma che vedrà i due enti dividersi equamente gli oneri e le incombenze al 50% pur di raggiungere un interesse pubblico strategico

Parcheggio multipiano di via Peschiera a Ibla: domani pomeriggio, 25 luglio, alle 16, in Sala Giunta nella sede del Libero consorzio a viale del Fante, la commissaria straordinaria dell’ente, Patrizia Valenti, e il sindaco del Comune di Ragusa, Peppe Cassì, firmeranno un accordo istituzionale per la realizzazione dell’infrastruttura, con l’obiettivo di potenziare la mobilità sostenibile ragusana.

“È questa un’opera – è stato spiegato – che è stata proposta in project financing e che vede la parte pubblica, Libero Consorzio e Comune di Ragusa, dividersi equamente gli oneri e le incombenze al 50% pur di raggiungere questo importantissimo e strategico interesse pubblico”.

