Iblea Acque, i sindaci chiedono indietro i soldi all’amministratore unico

Attualità

La decisione dopo avere preso atto del parere legale pro veritate del professionista incaricato dall'assemblea dei primi cittadini

Iblea Acque, si è riunito oggi il consiglio di amministrazione, composto dai dodici sindaci iblei, della società che gestisce il servizio idrico integrato. In apertura dell’assemblea odierna, l’amministratore unico, ing. Franco Poidomani, si è riservato di confutare il parere legale pervenuto tramite propri legali ed ha manifestato la disponibilità a proseguire a titolo gratuito nel proprio incarico, come peraltro già accade dal febbraio di quest’anno, fino al termine del mandato previsto nella primavera del 2025. L’amministratore unico ha quindi lasciato i lavori, dichiarando formalmente chiusa l’assemblea.

I sindaci presenti hanno proseguito la riunione in via informale e, dopo un articolato confronto, preso atto delle conclusioni cui è pervenuto il professionista incaricato di fornire un parere legale pro-veritate, avv. Harald Bonura, secondo cui:

1. la società – in quanto controllata da pubbliche amministrazioni locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – ricade nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (s.m.i.), anche in considerazione dell’espresso richiamo operato dall’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del Tuspp;

2. in ragione di ciò, la carica di amministratore unico della società non poteva essere attribuita a un soggetto già collocato in quiescenza, se non a titolo gratuito;