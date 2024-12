Il Comune di Scicli ottiene il premio “Gogol, omaggio al sorriso”

Attualità

E' stato consegnato nella suggestiva cornice del teatro Garibaldi di Piazza Armerina

Nella suggestiva cornice del teatro Garibaldi di Piazza Armerina si è svolto nei giorni scorsi lo spettacolo “Celebriamo il sorriso”, un appuntamento dedicato a solidarietà, arte e valorizzazione del territorio. A darne notizia il sindaco Marino e l’assessore al turismo Gianni Falla.

Il Comune di Scicli è stato destinatario del premio “Gogòl, omaggio al sorriso”, per la capacità di promuovere e celebrare il sorriso come strumento di crescita sociale ed economica, vista la sensibilità e l’interesse a sostenere iniziative legate alla positività, all’entusiasmo, all’inclusione. Grazie a tale riconoscimento Scicli sarà inserita in un circuito che permetterà di ospitare iniziative ed eventi ciclici unici legati a finalità promozionali.

