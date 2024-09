Il consorzio olio dop Monti iblei al G7 Agricoltura

Società

Il presidente Arezzo: "Una importante occasione di incontro per fare conoscere i sapori del nostro territorio"

I profumi, i sapori, l’identità. L’olio dop Monti iblei protagonista al G7 agricoltura. Fino al 29 settembre Ortigia sta ospitando più di 150 incontri e convegni animati dalla partecipazione di oltre 10 ministri ad esponenti delle istituzioni e del mondo agricolo. L’evento di Siracusa rappresenta un’ulteriore opportunità per la promozione dell’olio ampliando i potenziali stakeholder e mercati di riferimento. Un’occasione unica per riflettere, confrontarsi e trovare le soluzioni migliori per tutelare il patrimonio enogastronomico, salvaguardare le identità e le tradizioni dei territori scolpiti dal lavoro dell’uomo. Un evento unico per riscoprire sapori antichi, la storia e stabilire una relazione fra consumatori e produttori.

Il consorzio di tutela olio dop Monti iblei è presente insieme ai 4 consorzi siciliani (Val di Mazara dop, Sicilia igp, Monte Etna dop, Monti iblei dop). Obiettivi principali promuovere i valori di una sana alimentazione, fare conoscere la dieta mediterranea e, soprattutto, veicolare il valore della biodiversità. Per l’occasione si è pensato, anche, ad una degustazione dell’olio in abbinamento ad alcuni piatti preparati dallo chef Accursio Craparo. In piazza anche gli studenti dell’istituto alberghiero Archimede di Rosolini.