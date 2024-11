Il mercato del lavoro torna a tirare il fiato anche in provincia di Ragusa

Economia

Confcommercio: "Sono 3.500 gli occupati in più dall'inizio dell'anno"

Dopo tre mesi di ottima forma, a settembre il mercato del lavoro tira il fiato con l’occupazione in discesa e la disoccupazione ferma al palo. E’ quanto rileva l’ufficio studi per conto di Confcommercio provinciale Ragusa. Cominciando dalla prima, secondo la stima resa nota dall’Istat, il tasso di occupazione scende al 58,1% rispetto al 59,3% di agosto in provincia di Ragusa. Su base annua, gli occupati sono 3.500 in più, per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi e del calo dei dipendenti a termine.