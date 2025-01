Il Modica calcio pronto per la prima gara del girone di ritorno

Sport

I tigrotti ospitano in casa la Leonzio e reclamano punti per tentare l'aggancio in testa alla classifica

Inizia il girone di ritorno per l’Eccellenza siciliana, il Modica Calcio si prepara a giocare la sua prima gara in casa contro la Leonzio. I rossoblù di Pasquale Ferrara hanno lavorato in questi mesi anche con doppie sedute intervallando le feste a carichi di lavoro che porteranno la rosa a chiudere al meglio questo campionato.

La formazione bianconera ha chiuso il suo girone di andata con una vittoria in casa del Misterbianco per 2-0 con i gol di Sinatra e Quarto, risultato che li pone in una posizione di metà classifica con l’obiettivo di trovare una salvezza che arrivi in tempi brevi e con sforzi minimi. Una formazione sicuramente più matura di quella affrontata alla prima di campionato, finale di 2-0 per la squadra della Contea, ma che già al tempo aveva dato un’immagine di se come di una squadra ben messa in campo e quadrata.

Per Palmisano e i suoi sarà fondamentale creare gioco e sfruttare gli spazi che la formazione ospite potrà lasciare, in un campo di dimensioni ridotte come quello del “Vincenzo Barone” formazioni come la Leonzio sfruttano al meglio il proprio gioco, puntando a chiudere ogni linea di passaggio possibile per le formazioni avversarie.

Si prospetta, dunque, un inizio importante per i rossoblu che dovranno regalarsi un buon inizio anno e regalarlo a tutto l’ambiente. Ecco i convocati per la sfida di Domenica 5 Gennaio alle 15:00 allo Stadio Vincenzo Barone di Modica:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.Difensori: Fragapane, Mallia, Messina, Mollica, Rossi, Triolo.Centrocampisti: Denaro, Cacciola, Francofonte, Kondila, Palmisano, Schembari.Attaccanti: Aldair Neto, Alecci, Arquin, Cappello, Idoyaga, Montanaro.