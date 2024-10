Il Pro Ragusa si aggiudica il match con lo Scordia all’ultimo respiro

Calcio

A tempo scaduto la rete siglata da Di Rosa che fa esplodere lo stadio Giovanni Biazzo ex Enal

Ancora un successo per il Pro Ragusa nel campionato di Promozione. Questo il tabellino.

Pro Ragusa 2 – Scordia 1

Pro Ragusa: Macias, Celestre (27 st’Carnemolla), Spitale, Ambrogio (16’st Militello), Scribano, Pianese, Amenta, Cilia (19′ st Hichri), Cultrera (15′ st Di Rosa), Noukri, Scalogna (14′ st Milio). A disp: La Licata, Brafa, Carnazza, Cerminara. All. FerlitoScordia: Cannata, Pandolfo, Strano, Egitto, Zumbo, Calì, Romano, Sottile, Nobile, Aiello, Spampinato. A disp: Serafino, Sottile, Scoglio, Sipala, Mascali, Gorza, Micalizzi, Bufalino, Cantarella. All. GrecoArbitro: Nicosia di PalermoReti: al 24′ Noukri, 36′ st Zumbo (rigore), 49′ st Di Rosa