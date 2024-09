Il Ragusano Dop presente al G7 Agricoltura e pescsa

Società

Il principe dei formaggi dell'area iblea può godere di una vetrina internazionale

Anche il Ragusano Dop è presente al “G7-Agricoltura e Pesca”, in corso a Siracusa negli spazi approntati a Ortigia dalla Regione Siciliana e da “Origin Italia” (l’associazione nazionale che raggruppa e rappresenta la quasi totalità dei Consorzi di Tutela Dop ed Igp d’Italia). Grazie alla iniziativa del Consorzio di Tutela, il “principe dei formaggi dell’area Iblea”, dunque, è in bella mostra in una vetrina di interesse internazionale.