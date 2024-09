Il ragusano Mario Filetti ai mondiali di extreme triathlon

Sport

L'appuntamento sabato in Montenegro con una serie di prove impossibili

L’atleta ragusano Mario Filetti (nella foto) parteciperà sabato 14 settembre ai mondiali di extreme triathlon che si terranno in Montenegro. Quali sono le prove che l’atleta ibleo assieme agli altri partecipanti provenienti da ogni parte del pianeta sarà chiamato a sostenere? Intanto il nuoto in notturna, previsto in acque buie e fredde, circa tredici gradi. Poi, la frazione del ciclismo con 182 chilometri che saranno caratterizzati da 3200 metri di dislivello visto che sarà tenuta attraverso il canyon più profondo d’Europa. Quindi, corsa per 42,2 chilometri con 1700 metri di dislivello.