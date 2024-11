Il Volley Modica è in una fase no, ora la trasferta di Lecce

Sport

Dopo la sconfitta casalinga, il sestetto di coach Distefano vuole raggranellare qualche punto

Archiviata con un pizzico di amarezza la sconfitta casalinga con Ortona, l’Avimecc Modica torna in palestra per preparare la partita di Lecce in programma domenica alle 17.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono consapevoli che contro la Sieco si poteva fare meglio, ma la squadra è rimasta in partita per i primi tre set contro una delle big del campionato di serie A3 e poi ha accusato il colpo dopo aver perso al fotofinish la terza frazione di gioco lasciando disco verde al sestetto abruzzese nel quarto parziale.

A commentare l’andamento del match di sabato scorso e dare uno scossone a tutto l’ambiente è Stefano Chillemi.