Il Volley Modica esordisce in campionato

La squadra maschile che milita nel campionato di Serie A3 ospiterà domenica il Reggio Calabria

Sta per finire l’attesa in casa Avimecc Modica per l’inizio del sesto campionato di Serie A3 consecutivo. Domenica prossima, infatti, il sestetto allenato da coach Enzo Distefano, inizierà una nuova avventura nel campionato di Terza Serie, ospitando al “PalaRizza” la SportSpecialist Reggio Calabria dell’ex Marco Spagnol.

Un match che come del resto tutte le gare del girone Blu del campionato di Serie A3, nasconde delle insidie su cui Chillemi e compagni si dovranno fare trovare pronti.

La compagine reggina, infatti, è una neopromossa, che ha costruito un roster per ben figurare in Serie A3. I biancoazzurri hanno già affrontato i calabresi in preseason nell’allenamento congiunto disputato qualche settimana fa al “PalaRizza”, ma quello di domenica prossima sarà un test di tutt’altra caratura.

“Finalmente si comincia a fare sul serio – dichiara coach Enzo Distefano – il 25 agosto giorno in cui abbiamo iniziato la preparazione è ormai lontanissimo. Finalmente si comincia e domenica ospiteremo Reggio Calabria. Si tratta di una neopromossa, ma questo non ci deve fare rilassare assolutamente perché conosciamo i valori del singolo, li abbiamo già testati nell’allenamento congiunto e non possiamo permetterci di sottovalutarli. Il livello tecnico del girone Blu continua a salire – sottolinea – saremo soltanto 11 squadre ai nastri di partenza, due in meno rispetto allo scorso campionato, quindi lo spalmarsi in tutte le squadre di giocatori di alto livello farà salire il livello tecnico e l’aspetto agonistico. Per noi l’innesto di un atleta come Padura Diaz, di grandissima esperienza e di grandissimo valore tecnico e soprattutto umano sarà di grandissimo aiuto per una squadra costruita per fare bene e ben figurare in un campionato difficile come la Serie A3. Io sono molto affezionato al pubblico modicano perchè quando si fa sentire è veramente il settimo uomo in campo – conclude il coach dell’Avimecc Modica – quindi invito gli amici modicani e tutti i simpatizzanti di questo sport a riempire il “PalaRizza” e a farci sentire il loro sostegno che per noi è molto importante”.

La squadra biancoazzurra, dunque, non vede l’ora di scendere in campo dopo sette settimane di preparazione e l’obiettivo naturalmente è di iniziare bene questa nuova stagione.