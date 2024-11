Il Volley Modica sul campo del Sabaudia per continuare a fare risultato

Sport

I galletti rossoblù alla ricerca di continuità dopo le gare vinte con Lagonegro e Campobasso

Dare continuità alle prestazioni e alla serie utile. Con questo obiettivo, l’Avimecc Modica ha lavorato tutta la settimana per preparare con dovizia la difficile trasferta sul campo della Vidya Virdex Sabaudia, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A3 di pallavolo.

Il sestetto di coach Enzo Distefano è reduce da due vittorie consecutive e pare sia riuscito a mettersi alle spalle il momento difficile, ma ora inizia la parte più difficile; quella di mantenersi su questi livelli per provare a risalire in classifica.

“La nostra parola d’ordine è continuità – spiega coach Enzo Distefano – ci mancava la fiducia soprattutto nelle prime due partite che abbiamo perso praticamente senza giocare, ora queste fiducia l’abbiamo riacquistata dopo le due prove con Lagonegro e Campobasso. Adesso è venuta fuori la nostra pallavolo e con lei i nostri valori e le due vittorie consecutive ne sono la conferma. Sabaudia – continua – è forse la squadra più in forma del nostro campionato, è tatticamente messa bene in campo e finora ha affrontato tutte le squadre a viso aperto. Arrivano dalla sconfitta di Reggio Calabria e quindi ci aspettiamo una squadra a caccia di riscatto e di punti importanti davanti al proprio pubblico, ma noi con il lavoro, il sudore e i sacrifici di tutti siamo già concentrati su questa difficile trasferta che cercheremo di affrontare nel modo giusto. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo da due settimane a questa parte, vale a dire credere in se stessi e nelle proprie caratteristiche che a inizio stagione stentavano a venire fuori. Adesso – conclude Distefano – con una buona fase side out sta venendo fuori anche una fase break affamata di muri e di difesa e le buone battute che stanno diventando sempre più efficaci probabilmente possiamo dire anche noi la nostra in questo campionato”.

La squadra, dunque, ha tutte le carte in regola per continuare a far bene visto che il morale è alto e tutti si sentono importanti in questa gruppo.