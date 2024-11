Immacolata a Ragusa, in programma la prima edizione dell’evento “Arrusti e mancia”

Società

Si terrà domenica dalle 19,30 in piazza Chiaramonte, dinanzi alla chiesa. Ci sarà anche il gruppo musicale de "I Gira, vota e furria"

E’ la prima volta che si realizza un appuntamento del genere. L’intento è quello di creare una iniziativa che possa fungere da traino per i componenti della comunità ma anche per chi arriva da altri ambiti così da creare occasioni di incontro all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Una scelta voluta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, e dal comitato per rendere ancora più interessanti gli eventi ricreativi legati ai festeggiamenti dell’Immacolata edizione 2024 a Ragusa. Domenica alle 19,30, infatti, ci sarà un’arrostita in piazza Chiaramonte, di fronte alla chiesa di San Francesco all’Immacolata, all’insegna del claim “Arrusti e mancia”.