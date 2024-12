Ispica, denunciato un albanese residente a Modica: era in possesso di cocaina pronta per lo spaccio

Cronaca

I carabinieri sono intervenuti in seguito a un controllo effettuato nella cittadina iblea

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, durante i vari controlli effettuati, propedeutici a creare un clima sereno nella comunità in modo che le famiglie possano godere delle giornate natalizie, hanno deferito in stato di libertà un 32enne albanese, residente nella città di Modica, conosciuto alle forze di polizia, la cui posizione sul territorio nazionale è al vaglio della Questura di Ragusa.

Durante un normale controllo nel Comune di Ispica, i militari, insospettiti dal suo atteggiamento, particolarmente riottoso alla loro presenza, hanno ritenuto opportuno procedere ad una perquisizione, successivamente estesa anche alla sua abitazione. L’intuito degli operanti ha consentito di rinvenire all’interno delle sue pertinenze sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a circa 4 grammi, già suddivisa in 7 dosi e pronta per la cessione a terzi, nonché 480 euro provento di uno spaccio già consumato. Constatata la violazione di carattere penale al Testo Unico sugli stupefacenti, i militari hanno dovuto procedere alla conseguente denuncia, viste le chiare modalità di conservazione e suddivisione della sostanza, finalizzate esclusivamente alla cessione a favore di terzi. Pertanto, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale. Il Reparto procedente ha notiziato la Procura della Repubblica di Ragusa denunciando in stato di libertà l’interessato. La quotidiana attenzione dell’Arma di Modica all’ordinario controllo del territorio ha portato ancora una volta all’interruzione di un reato che coinvolge soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Attività che durante le prossime festività verrà intensificata ancora di più vista anche la presenza di un consistente numero di turisti che invaderà le strade cittadine, consentendo così loro di godere delle bellezze paesaggistiche e architettoniche che offre la città.

