Ispica, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco

Società

Venerdì ci sarà la presenza di don Maurizio Patriciello, prete coraggio di Caivano, che incontrerà gli studenti e la comunità

Dopo gli intensi momenti di domenica scorsa e quelli che stanno caratterizzando il triduo di preparazione alla fase clou dei festeggiamenti, ieri con la santa messa animata dai ragazzi e dagli educatori di Acr – Scuola elementare e oggi, alle 18,30, con la santa messa e la benedizione di tutti gli insegnanti ed educatori degli istituti scolastici cittadini, c’è grande attesa per la giornata di venerdì, 31 gennaio, in cui si celebrerà la memoria liturgica di San Giovanni Bosco.