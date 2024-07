Ispica, era stato chiuso per un incendio. Ha riaperto al traffico lo svincolo autostradale sulla Siracusa-Gela

Attualità

Il provvedimento si è reso necessario per evitare disagi agli automobilisti ed eventuali incidenti

Riapre al traffico lo svincolo di accesso alla città di Ispica del tratto autostradale Siracusa-Gela. La chiusura questa mattina per evitare disagi agli automobilisti ed eventuali incidenti a causa di un incendio con alte lingue di fuoco che avevano reso difficoltà la viabilità. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e del distaccamento di Modica per avere ragione delle fiamme. Il rogo è stato originato per motivi ancora da accertare, ma si è propagato con grande rapidità a causa del forte vento di queste ultime ore. I danni sono da quantificare anche perché tutt’attorno c’è un’ampia distesa di terreni coltivati lambiti dall’incendio.

