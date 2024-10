Ispica, l’Mpa chiede la testa del sindaco Leontini

Politica

"Impossibile andare avanti. Siamo pronti anche per la mozione di sfiducia"

I consiglieri comunali Angelo Galifi e Salvatore Milana, insieme al coordinamento Cittadino dell’Mpa, ribadiscono con fermezza la richiesta di dimissioni del sindaco Leontini (nella foto). “In questi quattro anni di legislatura – è scritto in una nota degli autonomisti – la sua amministrazione ha mostrato una mediocrità inaccettabile, disattendendo le priorità promesse ai cittadini. Siamo favorevoli anche a una mozione di sfiducia, ritenendo che il progetto politico e amministrativo inizialmente prospettato sia stato snaturato. Crediamo sia necessario un breve periodo di commissariamento per fare ordine e pianificare azioni concrete, a partire da una seria lotta all’evasione fiscale e da un’analisi dettagliata dei costi per ridurre la spesa. Questi interventi sono fondamentali per redigere un bilancio credibile e stabilmente riequilibrato”.

“Un esempio positivo è rappresentato dal Comune di Pachino – chiarisce ancora l’Mpa – dove un breve commissariamento è stato utile all’Amministrazione attuale al fine di presentare un possibile bilancio in equilibrio e uscire dal dissesto. La nostra visione per Ispica è chiara: vogliamo rilanciare il territorio, valorizzare le risorse e promuovere attivamente il turismo. Il risanamento dei conti deve essere la nostra priorità. Francesco Cavarra, responsabile economico del coordinamento, e il consigliere comunale Angelo Galifi stanno collaborando con esperti per analizzare la situazione finanziaria e sviluppare una visione chiara per il futuro”.