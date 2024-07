Ispica, Marco Santoro nuovo commissario cittadino di Fratelli d’Italia

Politica

La decisione comunicata dal coordinatore provinciale Giovanni Moscato

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Ispica ha un nuovo commissario. A darne notizia e’ il coordinatore provinciale del partito Giovanni Moscato: “Auguro buon lavoro a Marco Santoro (nella foto) e sono convinto che, nel suo ruolo, avrà le capacità di ridare impulso all’azione politica del circolo e a tradurre in iniziative concrete le istanze dei cittadini. A livello provinciale Ispica rappresenta una realtà importante e Fratelli d’Italia, in tutte le sue componenti e rappresentanze, è e sarà sempre presente per il suo sviluppo”.

