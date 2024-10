Ispica, scontro tra un autocarro che trasportava gpl e una vettura: ci sono feriti

Cronaca

I vigili del fuoco si sono adoperati per estrarre gli occupanti dell'auto dalle lamiere

Un grave incidente questa mattina a Ispica. Coinvolti un autocarro che trasportava gpl e una vettura. Per fortuna, l’autocarro è stato messo in sicurezza per prevenire ulteriori pericoli, data la natura del carico altamente infiammabile. Sul posto i vigili del fuoco che si sono adoperati per liberare gli occupanti della vettura rimasti intrappolati tra le lamiere. Non ci sono, per il momento, informazioni sulle condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nel sinistro.

