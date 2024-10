La Chiesa di Ragusa apre le celebrazioni del Giubileo straordinario per i 75 anni dell’istituzione della Diocesi

Attualità

Domani sera il solenne pontificale officiato dal vescovo La Placa segnerà l'avvio del percorso

Con un solenne pontificale, officiato dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa, la Chiesa di Ragusa apre domani alle 19,30 nella cattedrale di San Giovanni Battista, le celebrazioni del Giubileo straordinario in occasione dei 75 anni dell’istituzione della Diocesi.

La Diocesi di Ragusa fu eretta il 6 maggio del 1950 con la bolla pontificia “Ad dominicum gregem”di Pio XII. In quel momento nasceva la Diocesi di Ragusa anche se ancora suffraganea dell’Archidiocesi di Siracusa e ad essa unita anche nella persona del vescovo monsignor Ettore Baranzini, cui venne affiancato come vescovo ausiliare, con incarico di vicario generale ed obbligo di residenza a Ragusa, monsignor Francesco Pennisi. Per Ragusa fu una grande festa, il compimento di una aspirazione coltivata da tempo dal clero e dai fedeli. La Diocesi di Ragusa dovette attendere il primo ottobre 1955 per divenire del tutto autonoma da Siracusa. Papa Pio XII, con la bolla “Quamquam est” separava infatti definitivamente la Diocesi di Ragusa dall’archidiocesi di Siracusa e nominava vescovo monsignor Francesco Pennisi.