La città di Scicli diventa un francobollo di Poste Italiane

Attualità

Oggi l'emissione, sono previsti duecentomilaquattro esemplari

Poste Italiane comunica che oggi vengono emessi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati ai Borghi d’Italia – serie turistica: Scicli, Pescocostanzo, Stilo, Codrongianos, relativi al valore della tariffa B apri a 1.25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari per ogni francobollo.

Foglio: ventotto esemplari

l francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Tiziana Trinca.

Le vignette raffigurano ognuna una veduta della località rappresentata e per la città di Scicli è rappresentata una veduta del colle di San Matteo, in cui svetta l’omonima chiesa simbolo di Scicli, città barocca in provincia di Ragusa, il cui centro storico è stato dichiarato nel 2002 Patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco.

Completano i francobolli la scritta “BORGHI D’ITALIA” e le rispettive legende “PESCOCOSTANZO”. “STILO”, “CODRONGIANOS” e “SCICLI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Pescocostanzo (AQ), Stilo (RC); Sassari 5 e Scicli (RG).