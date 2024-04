La Pasqua comisana entra nel vivo

Società

Domani la processione con i simulacri della Passione animata da tutte le comunità parrocchiali cittadine

Grande fermento nella basilica dell’Annunziata a Comiso in vista delle giornate clou della Santa Pasqua. Martedì sera, durante la messa, l’arcidiacono parroco, il sacerdote Girolamo Alessi, ha provveduto a benedire i portatori dei simulacri di Gesù Risorto e della Madonna Annunziata che usciranno domenica e che saranno accolti dal giubilo dei fedeli per la tradizionale “Paci”. A seguire, poi, sempre martedì, il concerto del corpo bandistico Diana che è stato molto partecipato. Oggi, intanto, è la giornata sacerdotale. E anche i fedeli dell’Annunziata sono stati invitati a partecipare, alle 10, in Cattedrale a Ragusa, alla santa messa crismale. San Giovanni Battista ospiterà un momento molto intenso. In serata, alle 19,30, la santa messa nella cena del Signore. Al termine della celebrazione, reposizione del Santissimo Sacramento nel tabernacolo per la preghiera di adorazione personale.