La Passalacqua a Civitanova per chiudere la striscia negativa

Basket femminile

Domani momento no da lasciarsi alle spalle per le biancoverdi dopo tre sconfitte di fila

La Passalacqua nella XVI giornata del campionato di serie A2 LBF Techfind, è alla ricerca di una vittoria che possa cancellare un avvio di 2025 e di girone di ritorno, non favorevole, con tre sconfitte consecutive e l’ultima però, maturata contro Matelica con dei segnali importanti di ripresa contro Matelica.

In partenza per Civitanova dove affronteranno la squadra locale, la Bagalier Feba – partita prevista per domenica alle 19,30 -, le aquile di Ragusa hanno serrato i ranghi. Accolta la nuova pivot, Adriana Cutrupi, sempre più inserita nelle dinamiche del team, la squadra di Mara Buzzanca continua a lavorare sulla intensità e sulla concentrazione costante. “Ci siamo preparate tutta la settimana lavorando sulla intensità e sulla concentrazione per tutti i novanta minuti di ogni allenamento di squadra – dice Laura Perseu, assistant coach Passalacqua -. Sappiamo che nell’arco di una stagione possono intervenire tanti fattori che possono influire sulla concentrazione ma il clima è sereno. Partiamo dal fatto che abbiamo vinto le prime 8 partite consecutive di questa stagione e nella consapevolezza che i problemi fisici si possono risolvere e che i problemi di fiducia possono trovare soluzione. Lo si fa rimanendo unite e andando tutte verso la stessa direzione, perché conosciamo il nostro valore e non abbiamo intenzione di cedere niente a nessuno”.

Tornando nello specifico alla partita contro Civitanova “Lavorando sulla intensità negli allenamenti, con l’obiettivo di provare a rimanere concentrate per tutti e quattro i quarti di gioco, andiamo a Civitanova – conclude Laura Perseu – sapendo che loro sono una buona squadra, capace di giocarsela con tutti; cercheremo di imporre i nostri ritmi e il nostro gioco senza cedere in concentrazione”.