La Passalacqua Ragusa e Chiara Consolini, un amore infinito

Il capitano torna a casa dopo la stagione a Bologna: "Faremo il possibile per riportare la Virtus Eirene ai massimi livelli"

Cuore di capitano. Dopo la parentesi di una stagione a Bologna e la successiva rinuncia della società emiliana a portare avanti il progetto femminile, Chiara Consolini (nella foto) torna nella sua Ragusa. Una scelta di cuore per la forte esterna che ha deciso di accompagnare la sua squadra in questa particolare fase di ripartenza dalla Serie A2. Scontata, per lei, la fascia di capitano, dopo più di 1000 punti segnati con la maglia biancoverde in otto stagioni disputate tra massima serie ed Eurocup. Una presenza, quella di Chiara in squadra, che assicura continuità, e che darà leadership ed esperienza nella prossima stagione.