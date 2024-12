“La provincia di Ragusa ancora una volta penalizzata dalla Finanziaria all’Ars”

Politica

L'on. Stefania Campo fa il punto sulle penalizzazioni in carico alla terra iblea

“Il progetto Siracusa – Gela è stato definanziato, nonostante l’impegno pubblico dell’assessore Aricò. I Consorzi di bonifica, continuano a essere finanziati quelli con pignoramenti, mentre per Ragusa, che ha lo stesso problema, non ci sono fondi. Centinaia di lavoratori di Versalis rischiano il posto di lavoro, ma il governo regionale resta assente al Ministero. L’abolizione delle premialità per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata è un altro colpo basso: come se gli inceneritori fossero l’unica soluzione. Inoltre, i fondi per la cultura e il turismo sono distribuiti in modo diseguale tra le province, creando una Sicilia divisa non per merito, ma per favori e legami personali. Un’altra occasione persa per dare un futuro alla nostra isola”. Un duro e accalorato intervento, quello della deputata regionale Stefania Campo (nella foto), ieri all’Ars in sede di discussione della Finanziaria.