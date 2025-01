Attualità

Era nativo di Santa Croce Camerina. Tra i fondatori del centro studi Feliciano Rossitto

La provincia di Ragusa piange la scomparsa dello storico Giuseppe Micciché (nella foto). Era nativo di Santa Croce Camerina. Aveva 95 anni. I funerali si terranno domani, 11 gennaio, nella chiesa Madre di Santa Croce Camerina. Il corteo muoverà dall’abitazione in via Moravia n. 11, alle ore 10. Micciché aveva insegnato Italiano e Storia nelle scuole secondarie; era stato cofondatore e presidente fino al 2002 del centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa, dal 1985 al 2002 è stato direttore del bimestrale “Pagine dal Sud” ad esso legato. Ha pubblicato numerose opere, tra cui “Dopoguerra e fascismo in Sicilia 1919-1927” (1976), “Il Partito Comunista in Sicilia” (1987), “Uomini illustri della provincia iblea secoli XIX-XX” (2001), “Santa Croce Camerina nei secoli” (2003), “Il Movimento socialista nella Sicilia sud-orientale” (2009).

