La ragusana Savita Russo vicecampionessa del mondo

Judo

L'argento è arrivato nella categoria Under 21 per quanto riguarda la fascia dei 63 chilogrammi

A Dushanbe, è arrivato lo splendido argento di Savita Russo (nella foto), l’atleta ragusana che si è laureata vicecampionessa del Mondo U21 nella categoria dei 63 kg.

Savita è partita dalla sfida con la cinese Chen, passando per l’uzbeka Nurulloeva e per l’indiana Himanshi Tokas, ed è arrivata in semifinale di fronte alla giapponese So Morichika, la quale, come tutte le altre, si è dovuta arrendere alla Russo. Nella finalissima ha affrontato la francese Melkia Auchecorne, che al golden score, dopo ben 3 minuti, ha messo a segno il punto determinante, a conclusione di un incontro davvero bello ed equilibrato.

